Micro folie Saint-Martin-Osmonville, 21 juillet 2022, Saint-Martin-Osmonville. Micro folie

2022-07-21 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-21 18:30:00 18:30:00 Saint-Martin-Osmonville

Seine-Maritime Saint-Martin-Osmonville Activité tout public. Rdv à la mairie.

Vivez des expériences numériques hors du commun. Livres numériques à découvrir pour les petits ! Activité tout public. Rdv à la mairie.

Saint-Martin-Osmonville Seine-Maritime