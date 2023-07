Atelier d’impression 3D à la Micro-Folie Micro-Folie Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Atelier d’impression 3D à la Micro-Folie Samedi 16 septembre, 14h30 Micro-Folie Sur inscription à partir de 9 ans

Découvrez l’univers de l’impression 3D en construisant votre propre maquette du Dôme de Saint-Germain-en-Laye, entièrement réalisée à partir de plastique recyclé. Guidés à chaque étape du processus, vous explorerez la conception minutieuse de votre maquette tout en apprenant les avantages de l’utilisation de matériaux durables. En repartant avec votre création personnalisée, vous développerez non seulement votre créativité, mais également votre conscience écologique. Cette expérience unique fusionne technologie, expression artistique et engagement en faveur d’un avenir plus respectueux de l’environnement.

Micro-Folie 1 Place des Rotondes 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « micro.folie@saintgermainenlaye.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Bruno Tognin