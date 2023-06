« Alice aux pays des merveilles » à la Micro-Folie Micro-folie Saint-Germain-en-Laye, 8 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

« Alice aux pays des merveilles » à la Micro-Folie 8 juillet – 30 août

« Alice aux pays des merveilles » à la Micro-Folie

Samedi 8 juillet :

De 10h à 12h puis de 14h à 18h : Journée « Le non-anniversaire »

Lancement du thème de l’été avec diverses activités : fresque collective, arbre à fleurir, fabrication de tasses, etc… et bien sûr un goûter

Tout public – Accès libre

De 14h à 15h30 : Atelier « Création de chapeaux dignes du Chapelier Fou »

Fabrication de chapeaux hauts en couleurs.

Dès 6 ans – 10 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

De 14h à 15h30 : Atelier “Mangez-moi : une forêt de champignons à la Micro-Folie”

Vous découvrirez comment Alice mange un champignon dans le conte et comment des illustrateurs ont représenté les champignons puis vous peindrez votre champignon .

Dès 5 ans – 6 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Mardi 11 juillet :

De 14h30 à 16h30 : « Lapins textiles »

Rejoignez-nous pour construire votre propre lapin d’Alice au pays des merveilles, imprimé en 3D à partir de plastique recyclé et de chutes textiles, avec Recrealab.

Dès 6 ans – 10 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

De 14h30 à 16h30 : Atelier “Gravure autour d’Alice”

Découverte de la gravure sur gomme avec Cécile Petitet.

De 8 à 12 ans – 12 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Mercredi 12 juillet :

De 10h à 12h : Atelier-jeu Escape box « Unlock : A la poursuite du lapin blanc »

Un escape box est un jeu de cartes qui s’inspire des escape games avec des jeux de logique, des manipulations et énigmes, Celui-ci vous replongera dans la folle histoire d’Alice de sa chute jusqu’à sa rencontre avec la reine de coeur.

Dès 9 ans – 5 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

De 14h à 18h : Atelier de tissage » Le chat du Cheschire apparaît dans des tableaux à tisser »

Création de tableaux avec métiers à tisser et laine.

Adolescents et adultes – 8 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Jeudi 13 juillet :

De 10h à 12h : Atelier « Modelage-sculpture des personnages d’Alice »

Création en argile des personnages issus du roman de Lewis Caroll.

_Dès 7 ans – 8 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.f_r

De 14h à 16h : Atelier de tissage « Services à thé”

Décoration grâce au tissage d’un service à thé.

Dès 8 ans – 10 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Samedi 15 juillet :

De 14h30 à 16h30 : Atelier “Origami Alice”

Création d’origami sur le thème de l’été avec l’association MoshiMoshi.

Dès 8 ans – 12 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

De 17h à 18h : Virtuelle Folie « Alice »

Découverte de l’application « Down the rabbit hole » inspirée du roman de Lewis Caroll.

Adolescents et adultes – 5 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Jeudi 20 juillet :

De 10h à 12h : Atelier Broderie Numérique « Alice »

Découverte de la broderie numérique au FabLab de la Micro-Folie autour du thème d’Alice au pays des merveilles, avec Zefabtruck.

Adolescents et adultes – 6 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

De 14h à 16h : Atelier Flocage « Alice »

Découverte du flocage au FabLab de la Micro-Folie, avec Zefabtruck, autour du thème d’Alice au pays des merveilles : flocage du chapelier, du lapin ou encore du chat du Cheshire.

Dès 7 ans – 8 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Samedi 22 juillet :

De 14h à 17h : Atelier « Découpe laser : Alice »

Découverte de la découpeuse laser autour du thème d’Alice au pays des merveilles : fleurs, pancartes, etc. Avec pour intervenant Zefabtruck.

Tout public, enfants accompagnés – Sans inscription en accès libre sur le créneau de 14h à 17h

Samedi 26 août :

De 17h à 18h : Virtuelle Folie “Alice”

Découverte de l’application VR « Down the rabbit hole » inspirée du roman de Lewis Caroll.

Adolescents et adultes – 5 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Mardi 29 août :

De 16h à 16h30 : Lecture de conte « Alice au pays des merveilles »

Lecture revisitée et adaptée du roman de Lewis Caroll en version contée. En partenariat avec les médiathèques de la Ville.

Dès 5 ans – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

Mercredi 30 août :

De 15h à 16h30 : Les petits artistes du mercredi : peinture sur argile Alice

Cette activité fait suite à celle du 13 juillet (sculpture) : mise en couleurs des sculptures qui auront séché.

Dès 7 ans – 8 participants maximum – Gratuit sur inscription à micro.folie@saintgermainenlaye.fr

