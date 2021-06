Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Micro-Folie – Projection sur grand écran et Atelier inventer son propre animal magique Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Micro-Folie – Projection sur grand écran et Atelier inventer son propre animal magique Arcachon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Arcachon. Micro-Folie – Projection sur grand écran et Atelier inventer son propre animal magique 2021-07-07 10:30:00 – 2021-07-07 12:00:00 au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Arcachon PROGRAMMATION ESTIVALE MICRO-FOLIE

Projection sur grand écran avec Atelier pratique plastique sur place, apprendre les légendes des œuvres représentant des animaux, inventer son propre animal magique ! PROGRAMMATION ESTIVALE MICRO-FOLIE

Projection sur grand écran avec Atelier pratique plastique sur place, apprendre les légendes des œuvres représentant des animaux, inventer son propre animal magique ! +33 5 57 52 98 88 PROGRAMMATION ESTIVALE MICRO-FOLIE

Projection sur grand écran avec Atelier pratique plastique sur place, apprendre les légendes des œuvres représentant des animaux, inventer son propre animal magique ! PROGRAMMATION ESTIVALE MICRO-FOLIE

Projection sur grand écran avec Atelier pratique plastique sur place, apprendre les légendes des œuvres représentant des animaux, inventer son propre animal magique ! droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Arcachon Adresse au MA.AT - Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Ville Arcachon lieuville 44.65931#-1.16495