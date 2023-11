Atelier d’écriture Micro-Folie Port-Vendres Port-Vendres, 2 décembre 2023, Port-Vendres.

ATELIER D‘ÉCRITURE avec ”LES MOTS, l’ÉMOTION” à la Micro-Folie Port-Vendres

✒️Prenez la plume le samedi 2 décembre de 10h à 12h ; les œuvres d’art seront votre source d’inspiration au Musée numérique.

Un atelier animé par Claude Faber de l’association @Les mots, l’émotion

Gratuit.

☎️ Inscriptions au 09 75 63 16 78

Dôme Centre d’art Route de Collioure

66660 PORT-VENDRES

Micro-Folie Port-Vendres Route de Collioure 66660 PORT-VENDRES Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 09 75 63 16 78 https://www.facebook.com/microfolieportvendres/ https://www.facebook.com/microfolieportvendres/ [{« type »: « email », « value »: « dev.culture@port-vendres.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 75 63 16 78 »}] Située au Dôme Centre d’art, la Micro-Folie est un nouvel espace culturel numérique gratuit impulsé par le Ministère de la Culture coordonné par la Villette et porté par la ville de Port-Vendres. À découvrir :

Le musée numérique : admirez ses collections d’œuvres d’art numérisées, trésors des plus grandes institutions culturelles nationales (Le Louvre, Le Centre Pompidou, Le Musée d’Orsay…) ; une visite ludique et interactive avec les tablettes numériques.

La réalité virtuelle, entrez en immersion à 360° dans les œuvres d’art avec les casques de Réalité Virtuelle.

le Fab Lab, un atelier de fabrication pour vous initier aux machines numériques avec la machine à floquer et l’imprimante 3D !

Une programme d’activités est proposé toute l’année pour découvrir les œuvres d’art et exprimer sa créativité ! Gratuit tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:00:00+01:00

