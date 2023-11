FLOCAGE CALAVERAS Micro-Folie Port-Vendres Port-Vendres, 2 novembre 2023, Port-Vendres.

FLOCAGE CALAVERAS 2 et 3 novembre Micro-Folie Port-Vendres

FLOCAGE CALAVERAS

Jeudi 2 & vendredi 3 novembre – 10h-12h.

Connaissez- vous la traditionnelle Fête des morts mexicaine ?

El Día de los Muertos, ou « Jour des morts », est une célébration de la vie et de la mort. Cette fête trouve son origine au Mexique mais est célébrée partout en Amérique latine avec des calaveras (des crânes) et des calacas (squelettes) colorés.

Venez personnaliser un effroyable tote bag (sac en tissu) à la Micro-Folie !

(Tote bag fourni)

Micro-Folie Port-Vendres Route de Collioure 66660 PORT-VENDRES Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 09 75 63 16 78 https://www.facebook.com/microfolieportvendres/ https://www.facebook.com/microfolieportvendres/ [{« type »: « phone », « value »: « 09 75 63 16 78 »}] Située au Dôme Centre d’art, la Micro-Folie est un nouvel espace culturel numérique gratuit impulsé par le Ministère de la Culture coordonné par la Villette et porté par la ville de Port-Vendres. À découvrir :

Le musée numérique : admirez ses collections d’œuvres d’art numérisées, trésors des plus grandes institutions culturelles nationales (Le Louvre, Le Centre Pompidou, Le Musée d’Orsay…) ; une visite ludique et interactive avec les tablettes numériques.

La réalité virtuelle, entrez en immersion à 360° dans les œuvres d’art avec les casques de Réalité Virtuelle.

le Fab Lab, un atelier de fabrication pour vous initier aux machines numériques avec la machine à floquer et l’imprimante 3D !

Une programme d’activités est proposé toute l’année pour découvrir les œuvres d’art et exprimer sa créativité ! Gratuit tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T12:00:00+01:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

flocage – atelier créatif – impression textile