Animation jeune public : le patrimoine vivant Samedi 16 septembre, 11h00 Micro-Folie pont-l’Évêque Durée 1h30.

Micro-conférence : « La patrimoine vivant »

Atelier : découverte du cyanotype

Technique : mixte

La Micro-Folie a pour objectif d’offrir localement à la population et gratuitement, des trésors culturels en accès libre grâce aux outils numériques, tels que des tablettes avec jeux interactifs, des casques de réalité augmentée ou en proposant différents ateliers thématiques.

Micro-Folie pont-l’Évêque Place du tribunal, 14130 Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie 0231648933 https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/ [{« type »: « email », « value »: « microfolie@pontleveque.fr »}] À Pont-l’Évêque, le projet Micro-Folie s’installe au coeur de l’ancien quartier, au dessus des Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque de la ville et permettra d’offrir localement à la population et gratuitement, des trésors culturels en accès libre grâce aux outils numériques.

La Micro-Folie Pont-l’Évêque vous propose :

UN MUSEE NUMERIQUE : LE COEUR DE LA MICRO-FOLIE

Réunissant des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique. escalier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Kévin Molet