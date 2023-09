A la découverte de l’architecture parisienne Micro-Folie Océan-Marais de Monts Saint-Jean-de-Monts, 14 octobre 2023, Saint-Jean-de-Monts.

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, la Micro-Folie vous propose de découvrir l’évolution du bâti parisien au fil du temps, grâce aux collections du Musée numérique. Venez (re)découvrir les chefs-d’oeuvre de l’architecture de Paris !

Micro-Folie Océan-Marais de Monts rue de la Plage Saint-Jean-de-Monts Saint-Jean-de-Monts 85160 Vendée Pays de la Loire 0607220033 https://www.oceanmaraisdemonts.fr/Vivre-au-quotidien/Micro-Folie-Musee-Numerique La Micro-Folie Océan-Marais de Monts dispose d’un Musée numérique, d’un FabLab (imprimante 3D, brodeuse numérique, floqueuse) et d’un espace convivialité avec des casques de réalité virtuelle. Espace entièrement gratuit, la Micro-Folie propose aussi régulièrement des animations, visites et ateliers. Proche de la gare routière de Saint-Jean-de-Monts, de stationnement en zone bleue et blanche, parking vélo à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:45:00+02:00

Paris Musées