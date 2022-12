Micro-Folie musée numérique – Programme Novembre/Décembre Granzay-Gript, 4 janvier 2023, Granzay-Gript OT Niort Granzay-Gript.

Micro-Folie musée numérique – Programme Novembre/Décembre

2023-01-04 – 2023-02-22

Venez découvrir le musée numérique de Granzay-Gript, galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. Découvrez des centaines d’oeuvres issues des collections des grandes institutions culturelles Françaises et étrangères.

De plus, tous les mercredis et les samedis, venez découvrir une oeuvre ou un artiste d’une façon insolite et originale!

De nombreuses animations sont également au programme pour petits et grands ainsi qu’un accès à un espace de réalité virtuelle ( à partir de 13 ans)

Retrouvez le programme entièrement détaillé joint ci-dessus.

+33 5 49 09 70 60

mairie de granzay

