Micro Folie – Musée Numérique d’Arcachon : Clin d’œil au Festival Cadences Arcachon, 27 septembre 2022, Arcachon.

Micro Folie – Musée Numérique d’Arcachon : Clin d’œil au Festival Cadences au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-09-27 – 2022-09-30 au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon 33120

VISITE LIBRE de la Collection des grands musées nationaux n°1 : Château de Versailles, Musée du Louvre, Centre George Pompidou…

Projections sur grand écran. AUDITORIUM – VISITE LIBRE – TOUT PUBLIC GRATUIT – SANS RÉSERVATION

• Mardi 27 et vendredi 30/09 10h30-12h30 et 13h30-17h30

• Mercredi 28 et jeudi 29/09 10h30-12h30

ATELIER PLASTIQUE-CONFERENCE:

Apprentissage du dessin en mouvement, croquer un modèle vivant.

AUDITORIUM – GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE – PUBLIC ENFANTS (6-12 ANS) MAX : 8 PARTICIPANTS

• Mercredi 28 /09 14h30-16h30

PROJECTION-CONFERENCE :

Focus La petite danseuse, Edgar Degas.

L’art et la danse, une philosophie du mouvement sensible. Curiosité physique de la vie humaine.

AUDITORIUM – GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE – TOUT PUBLIC

• Jeudi 29/09 14h30-16h30

Tous les ateliers et conférences sont menés par l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach.

VISITE LIBRE de la Collection des grands musées nationaux n°1 : Château de Versailles, Musée du Louvre, Centre George Pompidou…

Projections sur grand écran. AUDITORIUM – VISITE LIBRE – TOUT PUBLIC GRATUIT – SANS RÉSERVATION

• Mardi 27 et vendredi 30/09 10h30-12h30 et 13h30-17h30

• Mercredi 28 et jeudi 29/09 10h30-12h30

ATELIER PLASTIQUE-CONFERENCE:

Apprentissage du dessin en mouvement, croquer un modèle vivant.

AUDITORIUM – GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE – PUBLIC ENFANTS (6-12 ANS) MAX : 8 PARTICIPANTS

• Mercredi 28 /09 14h30-16h30

PROJECTION-CONFERENCE :

Focus La petite danseuse, Edgar Degas.

L’art et la danse, une philosophie du mouvement sensible. Curiosité physique de la vie humaine.

AUDITORIUM – GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE – TOUT PUBLIC

• Jeudi 29/09 14h30-16h30

Tous les ateliers et conférences sont menés par l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach.

+33 5 57 52 98 88

VISITE LIBRE de la Collection des grands musées nationaux n°1 : Château de Versailles, Musée du Louvre, Centre George Pompidou…

Projections sur grand écran. AUDITORIUM – VISITE LIBRE – TOUT PUBLIC GRATUIT – SANS RÉSERVATION

• Mardi 27 et vendredi 30/09 10h30-12h30 et 13h30-17h30

• Mercredi 28 et jeudi 29/09 10h30-12h30

ATELIER PLASTIQUE-CONFERENCE:

Apprentissage du dessin en mouvement, croquer un modèle vivant.

AUDITORIUM – GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE – PUBLIC ENFANTS (6-12 ANS) MAX : 8 PARTICIPANTS

• Mercredi 28 /09 14h30-16h30

PROJECTION-CONFERENCE :

Focus La petite danseuse, Edgar Degas.

L’art et la danse, une philosophie du mouvement sensible. Curiosité physique de la vie humaine.

AUDITORIUM – GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE – TOUT PUBLIC

• Jeudi 29/09 14h30-16h30

Tous les ateliers et conférences sont menés par l’artiste peintre et sculptrice Ava Fischbach.

droits réservés

au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

dernière mise à jour : 2022-06-04 par