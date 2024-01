Micro-folie Musée numérique Route de Barville Cany-Barville, samedi 10 février 2024.

« Nouveau !! Un musée numérique, la Micro-Folie, vient de s’installer à la médiathèque de Cany-Barville, “Les Semailles”. Le projet Micro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette.

Le musée numérique réuni des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux Le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux Grand Palais, Universcience.

Cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, photographies…, est une offre culturelle unique et ludique.

À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors. Lors de votre visite, vous serez accompagné d’une médiatrice culturelle, afin de vous aider à prendre en main le dispositif.

En plus de visionner des centaines d’œuvres, la Micro-Folie vous offre la possibilité de jouer à « Lapin Crétins, Apprends à programmer”. Ce jeu est destiné aux enfants, dans le but de leur apprendre à se diriger.

Et enfin, vous avez également la possibilité d’incarner un personnage qui part à la découverte de la Grèce Antique et de l’Égypte Ancienne grâce à Assassin Creed Discovery Tour. Que vous soyez, ou non, des gameurs, ces jeux, conçus par des historiens et des experts, vous permettent de découvrir ces époques à votre rythme. Tout comme pour le Musée numérique, nous serons là pour vous guider !

Retrouvez-nous

Les mercredis de 10H00 à 11H30, et de 14H00 à 17H30

Les samedis de 10H00 à 11H30, et de 14H00 à 16H30

à la médiathèque « Les Semailles », 10 route de Barville, 76450 à Cany-Barville.

La micro-folie est ouverte à tous, et est gratuite. »

Programme février et mars

>mercredi 31 janvier et samedi 3 février Collection Mexico « Lucy », sculpture de Xipe Totec, les deux Fridas, résurrection de Lazare

>mercredi 7 et samedi 10 février Collection auvergne Rhônes-Alpes (mode et artisanat blouson de Madonna, costume du Lac des Cygnes)

>mercredi 14 et samedi 17 février Collection Paris (portrait de Victor Hugo, La Vague, Amour et Psychée…)

Mercredi 14, jour de la Saint-Valentin, Coup de foudre à la Micro-Folie, Conférence à 15H00

>Mercredi 21 et samedi 24 février Collection Nationale #1

>mercredi 28 février

De 10H00 à 11H30 Collection Nationale #3

De 14H00 à 15H00 Conférence sur le château de Versailles (sur réservation, destinée à un jeune public)

De 15H30 à 17H30 Discovery Tour Grèce Antique (à partir de 7 ans, sur réservation)

