Micro-Folie – Musée Numérique au MA.AT – Auditorium 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-04-26 – 2022-04-28

Arcachon Gironde A l’auditorium du MA.AT nous vous attendons pour un rendez-vous culturel incontournable : Micro-Folie et ses conférences.

Dans ce musée numérique, en visite libre, sont projetés sur un grand écran la Collection des grands musées nationaux : Musée d’Orsay, Opéra de Paris, Musée Picasso, Musée du quai Branly, Institut du Monde Arabe…

Retrouvez aussi un Atelier Plastique-Conférence ; créations de peintures BD, apprendre à construire un récit visuel (pour les 6-12 ans)

Une projection-Conférence aura également lieu : Focus sur Aearea, Paul Gauguin. Récits, fictions, inventer des réalités pour rechercher de nouvelles dimensions à travers l'histoire de l'art.

