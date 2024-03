Micro-Folie Monédières Spéciale Fashion Week Chamberet, samedi 2 mars 2024.

La Micro-Folie Monédières vous invite à une immersion dans la Fashion Week, avec Stylés de tous temps ! une exposition de pièces de couture, plus ou moins connues, plus ou moins anciennes suivi d’un documentaire Objectif Collection, dans lequel Adryaan et Clémentine décryptent des pièces de haute-couture. Entrée gratuite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 17:00:00

salle St André 12 place St Symphorien

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine yoann.massoubre@cc2m.fr

