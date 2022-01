Micro-Folie mobile Fesmy-le-Sart Fesmy-le-Sart Catégories d’évènement: Aisne

Un musée numérique : des centaines de chefs-d’oeuvre d’établissements culturels et musées à découvrir sous forme digitale, mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants et contenus scientifiques ; les images sont diffusées sur un écran géant haute définition, couplé avec un son de grande résolution.

Un laboratoire de fabrication ou FabLab : imprimante 3 D, machine de découpe, machine à coudre, presse à T-Shirt et cartes de programmation informatique pour s’initier aux nouvelles technologies et à la création.

Que peut-on faire à la Micro-Folie Mobile ?

Lire ou réaliser une BD numérique, découvrir des oeuvres d’art, jouer, floquer des textiles, découvrir une imprimante 3D… Fesmy-le-Sart

