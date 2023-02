Micro-Folie mobile, 20 février 2023, Brunehamel Brunehamel.

2023-02-20 – 2023-03-08

Un musée numérique : des centaines de chefs-d’œuvre d’établissements culturels et musées à découvrir sous forme digitale, mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants et contenus scientifiques ; les images sont diffusées sur un écran géant haute définition, couplé avec un son de grande résolution.

Mardi 21 : Jeux de société de 10h à 12h et activité plastique « Décor céramique » de 14h à 17h

Mercredi 22 : Expériences « eau et sel » de 10h à 12h et Poésie à 2 mi-mots de 14h à 17h

Jeudi 23 : Découverte de la Réalité Virtuelle de 10h à 12h et flocage de textile de 14h à 17h

Lors des activités, le musée numérique, la bibliothèque et la ludothèque sont également accessibles.

