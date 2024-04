Micro-Folie Mobile à Landouzy-la-Ville Chaourse, mercredi 10 avril 2024.

Micro-Folie Mobile à Landouzy-la-Ville Chaourse Aisne

Découvrez le dispositif culturel et numérique « Micro-Folie Mobile »

La Micro-Folie Mobile est installée dans la salle des fêtes de Landouzy-la-Ville

La Micro-Folie Mobile de Thiérache est un dispositif culturel et numérique. Elle est composée d’un musée numérique, d’un FabLab, d’une bibliothéque/ludothèque et de réalité virtuelle. Son accès est gratuit.

Au programme

Mercredi 10 avril

10h30 12h00 Impression 3D

Découvrez l’imprimante 3D et le stylo 3D en réalisant une pièce.

14h00 17h00 (˜45min) Tirer le portrait

En famille, réalisons nos portraits.

Mercredi 17 avril

10h30 12h00 (˜45min) Pointillisme

Création d’une carte en s’inspirant du pointillisme.

14h00 17h00 (˜30min) Jeux de rythme VR

Découvrez la réalité virtuelle au rythme de la musique.

(à partir de 12 ans)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

place de la mairie

Chaourse 02140 Aisne Hauts-de-France microfoliemobile@cc-tc.com

