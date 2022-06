Micro-Folie Mobile à Buire Buire Buire Catégories d’évènement: Aisne

La Micro-Folie Mobile est installée dans la salle de Clichy, rue de Clichy à Buire.

La Micro-Folie Mobile de Thiérache est un dispositif culturel et numérique. Elle est composée d’un musée numérique, d’un FabLab, d’une bibliothéque/ludothèque et de réalité virtuelle. Son accès est gratuit (réservation préalable demandée). La Micro-Folie Mobile est installée dans la salle de Clichy, rue de Clichy à Buire.

