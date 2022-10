SPLENDOR IN THE GRASS – L’HOMME À LA TÊTE DE LION Micro Folie / Maison Jacques Brel Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

SPLENDOR IN THE GRASS – L’HOMME À LA TÊTE DE LION Micro Folie / Maison Jacques Brel, 22 octobre 2022, Arnouville. SPLENDOR IN THE GRASS – L’HOMME À LA TÊTE DE LION Samedi 22 octobre, 19h00 Micro Folie / Maison Jacques Brel

Réservation indispensable

BD-concert Micro Folie / Maison Jacques Brel 44, avenue Pierre Semard 95400 Villiers-le-Bel Les Carreaux Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://fb.watch/fncqNuIOK1 »}, {« link »: « https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM_2022/Brochure_BAM_2022-2_web_VERSION_DEF.pdf »}]

01 39 94 07 55 Dans le cadre de sa soirée d’ouverture, BAM ! Festival de Pop Culture présente le BD-Concert de Splendor in the Grass, d’après le nouveau roman graphique L’Homme à la tête de lion du scénariste et dessinateur Xavier Coste. « On dit que le bonheur est une vocation. Celle d’Hector Bibrowski, né dans un cirque à la fin du XIXe avec des poils recouvrant tout son visage, ne le rend pas heureux, mais il ne l’a pas choisie… » La bande annonce du spectacle Ouverture des portes à 19h

Xavier Coste dédicacera son livre à la fin du spectacle. Programme complet de BAM ! festival de Pop Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T19:00:00+02:00

2022-10-22T22:00:00+02:00 (c) Éditions Sarbacane

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Micro Folie / Maison Jacques Brel Adresse 44, avenue Pierre Semard 95400 Villiers-le-Bel Les Carreaux Ville Arnouville Age minimum 13 Age maximum 99 lieuville Micro Folie / Maison Jacques Brel Arnouville Departement Val-d'Oise

Micro Folie / Maison Jacques Brel Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

SPLENDOR IN THE GRASS – L’HOMME À LA TÊTE DE LION Micro Folie / Maison Jacques Brel 2022-10-22 was last modified: by SPLENDOR IN THE GRASS – L’HOMME À LA TÊTE DE LION Micro Folie / Maison Jacques Brel Micro Folie / Maison Jacques Brel 22 octobre 2022 Arnouville Micro Folie / Maison Jacques Brel Arnouville

Arnouville Val-d'Oise