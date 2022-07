Micro folie Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes

Seine-Maritime

Micro folie Les Grandes-Ventes, 28 juillet 2022, Les Grandes-Ventes. Micro folie

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime

2022-07-28 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-28 12:30:00 12:30:00 Les Grandes-Ventes

Seine-Maritime Les Grandes-Ventes Activité tout public. Rdv au stade des Hôtelets.

Animations autour du numérique ! Venez à la rencontre des robots Milo de Lego. Activité tout public. Rdv au stade des Hôtelets.

Animations autour du numérique ! Venez à la rencontre des robots Milo de Lego. Activité tout public. Rdv au stade des Hôtelets.

Animations autour du numérique ! Venez à la rencontre des robots Milo de Lego. Les Grandes-Ventes

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Autres Lieu Les Grandes-Ventes Adresse Les Grandes-Ventes Seine-Maritime Ville Les Grandes-Ventes lieuville Les Grandes-Ventes Departement Seine-Maritime

Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-grandes-ventes/

Micro folie Les Grandes-Ventes 2022-07-28 was last modified: by Micro folie Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes 28 juillet 2022 Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime