Projections/débats – Festival Onda Latina Le Chili Micro-Folie Le pouliguen

Début : 2024-02-15T09:00:00+01:00 – 2024-02-15T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-26T09:00:00+01:00 – 2024-02-26T19:00:00+01:00

Festival « Onda Latina » – Le Chili

Du 15 au 26 février 2024, venez-vous imprégner de l’univers du Chili, à la Micro-Folie.

15 février

14h30 – Une tasse de ciné ? | Nostalgie de la Lumière

Projection du documentaire franco-chilien réalisé par Patricio Guzmán au Pax, suivie d’un café-ciné à la Micro-Folie. | Durée 1h30 (film) | Public adulte

16 février

14h00 – Rétrospective Raoul Ruiz | Trois Tristes Tigre s ​​​| Durée : 1h38 | Tout Public

s ​​​| Durée : 1h38 | Tout Public 16h00 – Rétrospective Raoul Ruiz | Dialogue d‘exilés | Durée : 1h44 | Tout Public

17 février

18h30 – Les 4 grands de la poésie chilienne | Tout Public

​ Laissez vous porter par un récital de poésie qui vous fera découvrir le Chili d’une toute autre façon.

19 février

14h00 – Rétrospective Raoul Ruiz | Le toit de la Baleine ​​​| Durée : 1h36 | Tout Public

​​​| Durée : 1h36 | Tout Public 16h00 – Rétrospective Raoul Ruiz | Bérénice | Durée : 1h46 | Tout Public

22 février

14h30 – Une tasse de ciné ? | Les colons

Projection du film de Felipe Gálvez Haberle au Pax suivie d’un café-ciné à la Micro-Folie. | Durée 1h40 (film) | Public adulte

23 février

18h00 – Documentaire-débat | Coup d‘état à Santiago | Durée : 52m | Public adulte |

26 février

14h00 – Rétrospective Raoul Ruiz | La Recta Provincia | Durée : 2h40 | Tout public

Découvrez le programme complet du festival : ONDA LATINA 2024 – Cap sur le Chili ! (piaf.solutions).

