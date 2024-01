Conférence Pratique des fonds construction / déconstruction d’un imaginaire sous-marin Micro-Folie Le pouliguen, vendredi 2 février 2024.

Conférence Pratique des fonds construction / déconstruction d’un imaginaire sous-marin Assistez à la conférence « Pratique des fonds construction / déconstruction d’un imaginaire sous-marin », en lien avec l’exposition « Un apprentissage du trouble », de Jonàs Forchini. Retrouvez … Vendredi 2 février, 19h00 Micro-Folie

Début : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T19:00:00+01:00 – 2024-02-02T20:00:00+01:00

Assistez à la conférence « Pratique des fonds construction / déconstruction d’un imaginaire sous-marin », en lien avec l’exposition « Un apprentissage du trouble », de Jonàs Forchini.

Retrouvez l’exposition du 3 février au 28 avril à la galerie Hasy.

Réservation conseillée à assohasy@gmail.com.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

