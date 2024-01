Atelier d’approfondissement de modélisation 3D Micro-Folie Le pouliguen, samedi 27 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:30:00+02:00

Cet atelier s’effectue dans la continuité du premier atelier « Initiation à la modélisation et à l’impression 3D » et permet d’élaborer un objet plus complexe et/ou de s’initier au logiciel Fusion 360.

**Atelier dès 8 ans (accompagnement d’un adulte conseillé).

Uniquement sur réservation au 07.64.47.36.10 ou à info@culture-en-folie.org.**

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone : 07 64 47 36 10
Email : info@culture-en-folie.org

