Micro-Folie, le musée virtuel ! Burnhaupt-le-Haut, 4 septembre 2021, Burnhaupt-le-Haut.

Micro-Folie, le musée virtuel ! 2021-09-04 14:00:00 – 2021-10-03 17:00:00

Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin Burnhaupt-le-Haut

Les monuments nationaux à portée de mains !

La commune de Burnhaupt-le-Haut et la Filature s’associent pour vous proposer un musée virtuel où vous pourrez découvrir les monuments nationaux, les plus belles sculptures du monde et aussi assister à des spectacles vivants !

Les vendredis 17 et 24 septembre à 20h, des soirées à thème vous seront proposées avec musique et spectacles vivants entre autres.

Un musée virtuel prendra place au Foyer Martin Studer où vous pourrez découvrir les monuments nationaux, les plus belles sculptures du monde et aussi assister à des spectacles vivants ! Les vendredis 17 et 24 septembre à 20h, des soirées à thème vous seront proposées avec musique et spectacles vivants entre autres.

+33 3 89 48 70 58

Les monuments nationaux à portée de mains !

La commune de Burnhaupt-le-Haut et la Filature s’associent pour vous proposer un musée virtuel où vous pourrez découvrir les monuments nationaux, les plus belles sculptures du monde et aussi assister à des spectacles vivants !

Les vendredis 17 et 24 septembre à 20h, des soirées à thème vous seront proposées avec musique et spectacles vivants entre autres.

dernière mise à jour : 2021-08-25 par Office de tourisme de Masevaux