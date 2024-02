MICRO-FOLIE L’ART AU FEMININ Sablé-sur-Sarthe, samedi 9 mars 2024.

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Micro-Folie vous propose une sélection d’œuvres sur les femmes artistes, et plusieurs activités ludiques et créatives inspirées de Nikki de Sainte Phale, Frida Kahlo, Sophie Calle…

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Micro-Folie vous propose une sélection d’œuvres sur les femmes artistes.

La première moitié du XXe siècle a vu émerger, dans le monde, des femmes artistes devenues aujourd’hui de véritables références, aussi bien dans les domaines de la peinture, de l’écriture que du cinéma.

À cette occasion, nous vous proposons plusieurs activités ludiques et créatives inspirées de femmes artistes telles que Nikki de Sainte Phale, Frida Kahlo, Sophie Calle…

Le 9 mars à 16h00 pour un public adulte adolescent, nous vous proposons de découvrir la mini-série ARTE « Libres ! », adaptée de la B.D éponyme écrite par la journaliste, écrivaine et réalisatrice féministe française Ovidie. Une analyse des mœurs contemporaines et des rapports hommes/femmes à la fois mordants et percutants. En partenariat avec ARTE. Durée : 45 minutes, public adolescent / adulte. .

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

