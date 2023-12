Conférence : le monde des araignées Micro-folie La Souterraine, 1 décembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Beaucoup d’entre-nous ont peur des araignées et se font de fausses idées sur elles. Venez découvrir leur vie et leurs secrets pour mieux les connaître et les apprécier. Conférence tout public, animée par Karim, expert naturaliste sostranien et passionné d’arachnides.

Sans réservation..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Micro-folie rue de Lavaud

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Many of us are afraid of spiders and have misconceptions about them. Come and discover their lives and secrets, so you can get to know and appreciate them better. Conference for the general public, led by Karim, a Sostran naturalist and arachnid enthusiast.

No reservation required.

A muchos nos dan miedo las arañas y tenemos ideas equivocadas sobre ellas. Venga a descubrir su vida y sus secretos para conocerlas y apreciarlas mejor. Esta charla está abierta al público en general y será impartida por Karim, naturalista de Sostran y aficionado a los arácnidos.

No es necesario reservar.

Viele von uns haben Angst vor Spinnen und machen sich falsche Vorstellungen von ihnen. Erfahren Sie mehr über ihr Leben und ihre Geheimnisse, damit Sie sie besser kennen und schätzen lernen. Vortrag für alle Altersgruppen, geleitet von Karim, einem Naturwissenschaftler aus Sostranien und leidenschaftlichen Arachnidenliebhaber.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Pays Sostranien