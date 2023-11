Atelier land art Micro-folie La Souterraine, 18 novembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Venez créer votre propre tableau naturel, selon vos envies et vos goûts, avec les éléments de nature présents. N’hésitez pas à apporter vos propres matériaux naturels afin d’étoffer votre œuvre.

le Land art est l’ art de créer un tableau éphémère avec des éléments de la nature. il permet à tout un chacun d’ exprimer ses sensibilités , sa créativité face à la nature et aussi découvrir celle-ci en portant sur elle un regard curieux et amusant.

Gratuit, sur réservation.

L’atelier sera suivi par un spectacle « art du chemin » mis en scène par trois jeunes femmes qui, durant deux semaines, ont arpenté les chemins creusois en demandant l hospitalité à chaque étape (spectacle gratuit – un chapeau sera juste posé à l’issue de la représentation) ..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

Micro-folie Rue de Lavaud

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and create your own natural painting, according to your tastes and desires, with the elements of nature present. Feel free to bring your own natural materials to complete your work.

land art is the art of creating an ephemeral painting with elements of nature. It allows everyone to express their sensitivities and creativity in the face of nature, and to discover it with a curious and amusing eye.

Free, booking required.

The workshop will be followed by an « art du chemin » show staged by three young women who, over a two-week period, walked the paths of the Creuse region, asking for hospitality at each stop (free show – a hat will just be put on at the end of the performance).

Ven a crear tu propia pintura natural, según tus gustos y deseos, con los elementos de la naturaleza presentes. No dudes en traer tus propios materiales naturales para añadirlos a tu obra.

el land art es el arte de crear una pintura efímera con elementos de la naturaleza. Permite a cada uno expresar su sensibilidad y creatividad ante la naturaleza, y descubrirla con una mirada curiosa y divertida.

Gratuito, previa reserva.

Tras el taller, tendrá lugar el espectáculo « Art du chemin », a cargo de tres jóvenes que han pasado dos semanas recorriendo los senderos de Creuse, pidiendo hospitalidad en cada parada (el espectáculo es gratuito, sólo habrá que ponerse un sombrero tras la actuación).

Erstellen Sie Ihr eigenes Naturbild, ganz nach Ihren Wünschen und Ihrem Geschmack, mit den vorhandenen Naturelementen. Bringen Sie auch Ihre eigenen Naturmaterialien mit, um Ihr Kunstwerk zu vervollständigen.

land Art ist die Kunst, ein vergängliches Bild mit Elementen aus der Natur zu schaffen. Sie ermöglicht es jedem, seine Sensibilität und Kreativität gegenüber der Natur auszudrücken und sie mit einem neugierigen und unterhaltsamen Blick zu entdecken.

Kostenlos, nach vorheriger Anmeldung.

Im Anschluss an den Workshop findet eine Aufführung der « Kunst des Weges » statt, die von drei jungen Frauen inszeniert wird, die zwei Wochen lang auf den Wegen des Creus unterwegs waren und bei jeder Etappe um Gastfreundschaft baten.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Pays Sostranien