Heure du Conte – Vent frais, vent du matin Micro-Folie La Souterraine, 15 novembre 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Une Heure du Conte qui s’adresse aux grands enfants (à partir de 6 ans), sur le thème de la saison d’automne..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:00:00. .

Micro-Folie Rue de Lavaud

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A storytelling hour for older children (aged 6 and over), on the theme of the autumn season.

Una hora de cuentos para niños mayores (a partir de 6 años), sobre el tema de la estación otoñal.

Eine Märchenstunde, die sich an ältere Kinder (ab 6 Jahren) richtet und die Jahreszeit Herbst zum Thema hat.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Pays Sostranien