Micro-Folie Journée spéciale Art et Sport Espace Média Valence-en-Poitou, mercredi 28 février 2024.

Visite des collections Art et Sport

Jeux et défis en équipes

Atelier la Fabrika Médailles

Entrée libre et gratuite .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 13:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Espace Média 21 rue Hemmoor Couhé

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr

