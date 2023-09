Soirée projection-débat « Ouvrir la Voix » avec Amandine GAY Micro-Folie, Evry 2 – 2ème étage, 91000 EVRY-COURCOURONNES Évry, 13 novembre 2023, Évry.

Soirée projection-débat « Ouvrir la Voix » avec Amandine GAY Lundi 13 novembre, 17h00 Micro-Folie, Evry 2 – 2ème étage, 91000 EVRY-COURCOURONNES Entrée libre, sur inscription

Projection-débat à partir du documentaire « Ouvrir La Voix », un documentaire sur les femmes noires issues de l’histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles.

Le film est centré sur l’expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité « femme » et « noire ». Il y est notamment question des intersections de discriminations, d’art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration.

Echanges avec la réalisatrice Amandine GAY à la suite du film.

Micro-Folie, Evry 2 – 2ème étage, 91000 EVRY-COURCOURONNES Evry 2, Boulevard de l'Europe, Evry Évry 91000 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T17:00:00+01:00 – 2023-11-13T19:45:00+01:00

