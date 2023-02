Micro-Folie École élémentaire Colleville, 8 février 2023, Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer.

Micro-Folie

2023-02-08 14:00:00 – 2023-02-08 16:30:00

Visitez en autonomie ce musée numérique, constitué d’une collection de milliers d’œuvres, chefs d’œuvres de l’histoire de l’art, captations de ballets, de concerts, etc. Mais comment ? Grâce à un écran géant, des tablettes interactives et un système de sonorisation de très haute qualité ! Vous pourrez aussi découvrir un mini-FABLAB et un espace de réalité virtuelle conçues en lien avec les collections du musée numérique !

Accès libre les lundis de 16h30 à 19h et mercredis de 14h à 16h30.

Ateliers proposés sur inscription.

Programme complet ci-dessous.

micro.folie@ncpa.fr

