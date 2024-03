Micro-Folie Discovery Tour Bénévent-l’Abbaye, mercredi 17 avril 2024.

Micro-Folie Discovery Tour Bénévent-l’Abbaye Creuse

A mi-chemin entre le jeu vidéo et la visite d’un musée, plongez dans l’univers de l’Egypte Ancienne et découvrez l’univers fascianant d’une des plus anciennes civilisations grâce à notre partenaire Ubisoft qui a développé une version éducative inspirée de l’univers d’Assassin’s Creed Origins.

Nous vous proposons de poursuivre la découverte de l’Égypte Ancienne par un petit jeu qui vous amènera à découvrir plus en détail cette période.

Samedi 13 Avril de 14h 30 à 17h 00 Quizz Égypte Ancienne,

Mercredi 17 Avril de 14h 30 à 16h 00 Quizz Égypte Ancienne,

Vendredi 26 Avril de 10h 00 à 12h 30 Quizz Égypte Ancienne.

A partir de 7 ans, sur réservation. EUR.

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17 16:00:00

2 place de l’Eglise

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine microfolie@ccbgb.fr

