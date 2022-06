Micro Folie Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Micro Folie Dieulefit, 2 juillet 2022, Dieulefit. Micro Folie

La Halle Dieulefit Drôme

2022-07-02 – 2022-08-27 Dieulefit

Drôme Musée numérique, une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’Art et son histoire, de l’Antiquité égyptienne à la conquête spatiale. stimuli.drome@gmail.com +33 6 70 12 17 43 Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse La Halle Dieulefit Drôme Ville Dieulefit lieuville Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Micro Folie Dieulefit 2022-07-02 was last modified: by Micro Folie Dieulefit Dieulefit 2 juillet 2022 La Halle Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme