Micro-conférence : « le monde équestre » Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 9 décembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Dans le cadre de l’exposition aux Dominicaines «Les chevaux» de Simonne Lhermitte.

Atelier : création d’un porte-clef.

Techniques : simili cuir et cricut..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 12:30:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



As part of the exhibition « Les chevaux » by Simonne Lhermitte at the Dominicaines.

Workshop: creation of a key-ring.

Techniques: imitation leather and cricut.

En el marco de la exposición « Les chevaux » de Simonne Lhermitte en las Dominicaines.

Taller: creación de un llavero.

Técnicas: imitación de cuero y cricut.

Im Rahmen der Ausstellung in den Dominikanerinnen « Les chevaux » von Simonne Lhermitte.

Workshop: Gestaltung eines Schlüsselanhängers.

Techniken: Kunstleder und Cricut.

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche