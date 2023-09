Micro-conférence : « Les artistes face à la nature » Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 25 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

En partenariat avec le Fab-Lab de Pont-l’Évêque.

Atelier : Caspar David Friedrich «?Le Voyageur contemplant une mer de nuages »

Techniques : flocage et peinture sur tote bag..

2023-11-25 11:00:00 fin : 2023-11-25 12:30:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



In partnership with the Pont-l?Évêque Fab-Lab.

Workshop: Caspar David Friedrich « The Traveler Contemplating a Sea of Clouds

Techniques: flocking and painting on tote bag.

En colaboración con el Fab-Lab de Pont-l’Évêque.

Taller: Caspar David Friedrich « El viajero contemplando un mar de nubes

Técnicas: flocado y pintura sobre tote bag.

In Zusammenarbeit mit dem Fab-Lab in Pont-l’Évêque.

Workshop: Caspar David Friedrich « ?Der Reisende, ein Wolkenmeer betrachtend »

Techniken: Beflocken und Malen auf Tote Bags.

