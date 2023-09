Micro-conférence : «Illusions et transformations» Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 18 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Atelier: à la manière de Georges Rousse et son œuvre «Bastia 2020-2A »

Techniques : Photoshop et impression..

2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-11-18 12:30:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Workshop: in the style of Georges Rousse and his work « Bastia 2020-2A »

Techniques: Photoshop and printing.

Taller: al estilo de Georges Rousse y su obra « Bastia 2020-2A

Técnicas: Photoshop e impresión.

Workshop: Im Stil von Georges Rousse und seinem Werk « Bastia 2020-2A »

Techniken: Photoshop und Drucken.

