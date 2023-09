Jeu d’enquête « Micro’enquête : la disparition du Cirque ». Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 4 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Enigmes, réflexions et logiques vous permettrons de retrouver l’œuvre.

Session de jeu toutes les 30 min..

2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 19:30:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Riddles, brainteasers and logic will help you find the work.

Play sessions every 30 minutes.

Adivinanzas, rompecabezas y lógica te ayudarán a encontrar el trabajo.

Sesiones de juego cada 30 minutos.

Rätsel, Überlegungen und Logik helfen Ihnen, das Werk zu finden.

Das Spiel findet alle 30 Minuten statt.

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche