Micro-conférence : « Les textiles ». Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 7 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

En partenariat avec le Fab-Lab de Pont-l’Évêque

Atelier : création d’un napperon en laine.

Techniques : cadre en bois et laine..

2023-10-07 11:00:00 fin : 2023-10-07 12:30:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



In partnership with the Pont-l?Évêque Fab-Lab

Workshop: creation of a wool doily.

Techniques: wooden frame and wool.

En colaboración con el Fab-Lab de Pont-l’Évêque

Taller: creación de una blonda de lana.

Técnicas: bastidor de madera y lana.

In Zusammenarbeit mit dem Fab-Lab in Pont-l’Évêque

Workshop: Herstellung eines Deckchens aus Wolle.

Techniken: Rahmen aus Holz und Wolle.

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche