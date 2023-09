Samedi Folie Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 7 octobre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

A partir de la collection Nationale n°3?: Jean Dubuffet et L’Hourloupe.

Techniques : imprimante 3D et peintures acryliques..

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



From National Collection No. 3: Jean Dubuffet and L’Hourloupe.

Techniques: 3D printer and acrylic paints.

De la Colección Nacional nº 3: Jean Dubuffet y L’Hourloupe.

Técnicas: impresora 3D y pinturas acrílicas.

Aus der Sammlung Nationale n°3: Jean Dubuffet und L’Hourloupe.

Techniken: 3D-Drucker und Acrylfarben.

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche