Micro-conférence « Les sculptures » Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque, 2 septembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Création d’un moule et d’une sculptures autour de l’artiste Thomas Voillaume.

Techniques :thermoformeuse et plâtre liquide..

2023-09-02 11:00:00 fin : 2023-09-02 12:30:00. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Creation of a mold and a sculpture around the artist Thomas Voillaume.

Techniques: thermoforming machine and liquid plaster.

Creación de un molde y una escultura en torno al artista Thomas Voillaume.

Técnicas: máquina de termoformado y escayola líquida.

Herstellung einer Form und einer Skulptur rund um den Künstler Thomas Voillaume.

Techniken:Thermoformmaschine und flüssiger Gips.

