La Micro-Folie de Pont-l'Évêque met les casques de réalité virtuelle à l'honneur ! Samedi 13 mai, 18h00

Venez défier vos amis dans cette soirée dédiée à la Réalité Virtuelle avec le Jeu vidéo Beat Saber. Rythme et observation sont de rigueur pour être le meilleur. Si vous préférer les visites calmes, vous aurez accès, toujours en réalité virtuelle, à la visite de l’église Notre Dame de Paris, sensation garantie ! A vous de choisir votre voyage virtuel… à moins que vous choisissiez les deux ? Micro-Folie de Pont-l’Évêque Place du tribunal, 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie 02 31 64 89 33 https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/micro-folie-pont-leveque/ [{« type »: « email », « value »: « microfolie@pontleveque.fr »}] Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

