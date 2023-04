Les Loups Garous de Thiercelieux Micro-Folie de Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

Pithiviers

Les Loups Garous de Thiercelieux Micro-Folie de Pithiviers, 13 mai 2023, Pithiviers. Les Loups Garous de Thiercelieux Samedi 13 mai, 19h00 Micro-Folie de Pithiviers Entrée libre La Micro-Folie de Pithiviers ouvre exceptionnellement ses portes en nocturne. Venez jouer au jeu des Loups Garous de Thiercelieux avec ambiance sonore et découvrir des oeuvres d’art spécialement sélectionnées pour l’occasion. Micro-Folie de Pithiviers 17 rue de la Couronne 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 33 49 24 Deuxième établissement culturel du genre à voir le jour dans le Loiret, la Micro-Folie de Pithiviers est une extraordinaire galerie d’art dématérialisée s’appuyant sur des outils numériques. Mur d’écrans, tablettes dynamiques, borne de réalité virtuelle vont permettront d’accéder à des milliers d’œuvres sélectionnées parmi les collections des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales. Profitez du fond documentaire, des magazines et des jeux de sociétés ludo-éducatifs de l’espace convivial et d’une programmation culturelle variée : conférences, playlists thématiques, ateliers enfants, spectacles, expositions… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:55:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:55:00+02:00 © Micro-Folie, Ville de Pithiviers

