Le jour d’après Micro-Folie de Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec, 7 octobre 2023, Noisy-le-Sec.

Le jour d’après Samedi 7 octobre, 18h00 Micro-Folie de Noisy-le-Sec Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Paul Colomb et Michèle Pierre forment un duo de violoncellistes noiséens au répertoire éclectique. Du baroque aux compositions personnelles en passant par les grands duos de l’époque romantique et l’improvisation, le Duo Brady s’attache à faire découvrir le violoncelle sous toutes ses formes. Venez découvrir leur nouvel opus, Le jour d’après, dans le cadre d’un concert participatif qui réunira les élèves du conservatoire de Noisy-le-Sec et des personnes ayant participé à un atelier dispensé par le Duo Brady à la Micro-Folie.

Micro-Folie de Noisy-le-Sec 53 rue de Merlan 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec 93130 Merlan Seine-Saint-Denis Île-de-France

2023-10-07T18:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

violoncelle improvisation