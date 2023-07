Ouverture de la Micro-Folie de Laon Micro-Folie de Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Ouverture de la Micro-Folie de Laon Micro-Folie de Laon Laon, 16 septembre 2023, Laon. Ouverture de la Micro-Folie de Laon 16 et 17 septembre Micro-Folie de Laon Entrée libre Une Micro-Folie, c’est une galerie virtuelle donnant accès aux fonds d’œuvres de douze structures culturelles françaises par le biais d’écrans, de tablettes et de casques de réalité virtuelle, pour que chacun puisse découvrir les œuvres du passé et du présent !

Elle sera accessible en après-midi durant les Journées du Patrimoine, alors venez en pousser les portes ! Micro-Folie de Laon 52 rue Châtelaine 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

