Projection du documentaire : « Les Jeux olympiques, miroir de la société », Points de repères – ARTE Dimanche 17 septembre, 17h00 Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Gratuit. Entrée libre.

La nouvelle saison de Micro Folie s’ouvre autour du sport et de la culture à travers ce documentaire Les Jeux olympiques, miroir de la société réalisés par Arte. Les Jeux olympiques, organisés tous les quatre ans à Olympie, constituent un événement incontournable dans le monde antique. Après une longue éclipse, le baron Pierre de Coubertin leur redonne vie à la fin du XIXe siècle. Devenus depuis le rendez-vous sportif le plus suivi au monde, les JO se sont pourtant détournés de leurs idéaux originels pour céder la place à des enjeux financiers colossaux.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grave à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©ARTE – points de repères