Conférence sur l’histoire du compagnonnage Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur La Souterraine, 17 septembre 2023, La Souterraine.

En juillet et août, Micro-Folie accueille une exposition sur le thème « Chef d’œuvre des compagnons ». La nef de la chapelle change sa configuration pour accueillir ces œuvres virtuoses. Construit autour d’une origine légendaire, on sait que l’épopée de la construction des cathédrales a grandement participé à l’édification du compagnonnage. L’évènement Notre-Dame a confirmé ce partenariat dans le passé et actuellement des compagnons travaillent sur la future charpente de Notre Dame… Nous vous proposons de plonger dans cette exposition inédite autour de ces savoir-faire réalisée en partenariat avec la Fédération Compagnonnique des Métiers du Batiment et La Cité des Métiers et des Arts / Limoges.

Une conférence sera prévue sur ce thème le dimanche 17 à 15h.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grave à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

