Conférence : « Résultats 2023 de la fouille programmée du Quartier Est de l’agglomération romaine de Bridiers (La Souterraine) » Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur La Souterraine, 16 septembre 2023, La Souterraine.

Conférence : « Résultats 2023 de la fouille

programmée du Quartier Est de l’agglomération romaine de

Bridiers (La Souterraine) » Samedi 16 septembre, 15h00 Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Gratuit. Entrée libre.

Pour la 4e année consécutive, des fouilles archéologiques sont menées à La Souterraine, dans le quartier de Bridiers. A cet endroit, se trouvent les vestiges d’une ville romaine datant du début de notre ère. Au fil des ans, les archéologues ont mis au jour les fondations de plusieurs bâtiments. Les murs maçonnés sont maintenant bien visibles. Des rues apparaissent également, ainsi que deux puits. Sur le site de Bridiers, de nombreuses céramiques ont aussi été découvertes. Cette année encore, l’équipe en a mis au jour. En 2021, la découverte de petits éléments mobiliers avait d’ailleurs permis d’établir la fonction de certains bâtiments : des habitations, une petite forge, et un monument funéraire notamment…

C’est la suite de ces découvertes qui seront présentées par Florian Baret chercheur à l’UMR 7324 CITERES-LAT, Tours et responsable du chantier école de fouilles.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grave à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

©Seb vitte