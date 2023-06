Confessions patrimoniales saison 3 Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur La Souterraine, 16 septembre 2023, La Souterraine.

Confessions patrimoniales saison 3 16 et 17 septembre Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Gratuit. Entrée libre.

Venez écouter le patrimoine sostranien !

Le projet Confessions patrimoniales lancé en 2021 avait pour objectif de faire d’un ancien confessionnal conservé à Micro-Folie, une station d’écoute grâce à un dispositif de douche sonore intégrée au mobilier. Depuis, le visiteur peut ainsi s’installer au centre du confessionnal situé dans l’espace d’accueil pour y écouter des « Confessions patrimoniales», 12 témoignages enregistrés de différents acteurs du territoire sur la thématique des patrimoines naturels, immatériels, bâtis… ainsi que la vie de 3 places importantes de La Souterraine.

Cette saison valorisera le projet artistique « Dégrisaillons nos murs » mis en place par l’école primaire Tristan L’Hermite. Il a aboutit, en mai, à la réalisation d’une grande fresque par l’artiste Sêma Lao sur le gymnase de l’école dans le cadre des actions Terre de jeux 2024. Tout au long de ce projet mené notamment à Micro-Folie et au cinéma Eden, les enfants ont été suivis par Anne Laure de la radio associative Radio Pays de Guéret 96.5 fm. Le résultat sera à venir écouter à Micro-Folie à partir des Journées européennes du patrimoine.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grave à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

