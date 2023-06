Découverte du musée numérique Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur La Souterraine, 16 septembre 2023, La Souterraine.

Découverte du musée numérique 16 et 17 septembre Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Gratuit. Entrée libre.

À Micro-Folie, vous pouvez découvrir gratuitement une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le Musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à près de 5000 chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles nationales et internationales. Les œuvres proposées se succèdent sur un écran géant dans un film à la mise en scène dynamique exclusif aux Micro-Folies. Grâce à des tablettes numériques, chacun peut alors vivre sa visite à son rythme, en fonction de sa curiosité et de sa sensibilité artistique.

Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur Rue de Lavaud, 23300 La Souterraine La Souterraine 23300 Le Moulin Barot Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 19 96 20 10 http://www.facebook.com/microfolie.lasouterraine Cette chapelle néogothique fut érigée par la congrégation des Sœurs du Sauveur entre 1867 et 1871. De nos jours, elle abrite un orgue romantique et une antenne virtuelle « Micro-Folie », un dispositif muséal national à destination des zones culturellement isolée. Géré par la ville et ouvert à tous gratuitement, cet espace numérique permet de découvrir et contempler des chefs-d’œuvre issus de collections du monde entier. Les œuvres d’art sont sans cesse renouvelées grave à une importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine mondial via le musée numérique, un outil avec lequel vous pouvez interagir en direct, offrant l’accès à plus de 1600 chefs-d’œuvres des plus grandes institutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

