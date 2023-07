Animation Flipapper à la Micro-Folie de Faverges-Seythenex Micro-Folie de Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex, 16 septembre 2023, Faverges-Seythenex.

Animation Flipapper à la Micro-Folie de Faverges-Seythenex Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Micro-Folie de Faverges-Seythenex Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 16h

FLIPPAPER À LA MICRO-FOLIE DE FAVERGES-SEYTHENEX

Venez profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir un concept original, ludique et dynamique!

Inventez le flipper du futur avec des feutres et une simple feuille de papier, et jouez-y sur une borne tout droit sortie d’une autre galaxie ! A l’aide de feutres de couleurs correspondant chacun à une fonction (bumper, mur, speed…), laissez aller votre inspiration ou concevez un véritable gameplay. Pressez SCAN et entamez une partie de flipper déchaînée !

Site officiel : flippaper.org

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0MocUzeT8Lw&t=22s

insta / fb : @flippaperclub

Micro-Folie de Faverges-Seythenex place marcel piquand 74210 Faverges-Seythenex 74210 Faverges Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0660169328 https://www.faverges-seythenex.fr/culture/

Lieu culturel aux formes mutliples, la Micro-Folie de Faverges-Seythenex vous propose de nombreuses animations et ateliers créatifs GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

chienpotronics