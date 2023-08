Micro-Folie Châteaubriant Micro-Folie de Châteaubriant Châteaubriant, 16 septembre 2023, Châteaubriant.

Micro-Folie Châteaubriant 16 et 17 septembre Micro-Folie de Châteaubriant Renseignement et réservation au 02 40 55 26 02 ou microfolie@ville-chateaubriant.fr

Pour la deuxième année consécutive, la micro-folie vous propose une nouvelle exposition des trésors des collections municipales. Peintures du XIXe siècle, moulages issus des ateliers du musée du Louvre, objets ethnographiques des quatre coins du monde, tour d’échecs médiévale ; ces oeuvres sont restituées à la suite d’une année de restauration savante, qui a permis de les redécouvrir sous un nouveau jour.

Visite libre le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h; et le dimanche de 14h30 à 18h.

Visite guidée : (45 min, tout public, entrée libre, gratuit)

– Samedi 16 septembre trois départs de visite : 11h, 16h & 17h.

– Dimanche 17 septembre deux départs de visite : 16h & 17h.

Animations :

– Samedi 16 septembre de 10h à 10h45 : Jeu de piste « Dans la peau d’un régisseur d’oeuvres d’art ». Nécesite l’utilisation d’un smartphone, sur réservation au 02 40 55 26 02, dès 11 ans, gratuit.

– Samedi 16 septembre de 10h45 à 12h : atelier avec Pauline Penanguer : « Remise en couleur d’une oeuvre des collections municipales selon la technique de l’huile sur toile ». Sur réservation au 02 40 55 26 02, dès 11 ans, gratuit.

– Samedi 16 & dimanche 17 septembre de 14h30 à 15h45 : Jeu de piste « A la recherche du tableau perdu ». Enfants de 7 à 10 ans, sur réservation au 02 40 55 26 02, gratuit.

Micro-Folie de Châteaubriant 9, rue Denieul et Gastineau 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 55 26 02 https://www.mairie-chateaubriant.fr/ Située dans une ancienne chapelle restaurée en 2021, la Micro-Folie de Châteaubriant est un musée numérique dans lequel sont diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres de nombreux musées nationaux et internationaux tels que le Louvre, le Château de Versailles et le Musée d’Orsay.

La Micro-Folie accueille également un espace de réalité virtuelle (casques mis à la disposition du public) et propose une sélection de contenus culturels immersifs.

Tout au long de l’année, des expositions, spectacles, concerts et ateliers sont organisé pour animer ce lieu singulier. Parking à proximité du parc de Radevormwald

